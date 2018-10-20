МИД РФ назвал «постыдной кампанией» обвинения США в адрес бухгалтера ФАН

Москва, 20 октября. Вашингтон проводит грязную клеветническую кампанию в преддверии выборов в Конгресс. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя обвинения Минюста США о «вмешательстве в выборы», выдвинутые против главного бухгалтера Федерального агентства новостей Елены Хусяйновой.

Рябков отметил, что власти Штатов вот уже на протяжении двух лет распространяют беспардонную и бездоказательную ложь относительно мифического «российского вмешательства» в президентские выборы. По словам Сергея Рябкова, в Вашингтоне пытаются разыграть очередную карту «руки Москвы» накануне дня выборов 6 ноября.

«Уже не раз отмечали, что речь идет о постыдной клеветнической кампании. Она продиктована стремлением некоторых американских политиков получить преимущества в межпартийных дрязгах и одновременно надавить на Россию», — сказал Сергей Рябков, слова которого опубликованы на официальном сайте МИД РФ.

По его словам, ради этой цели Вашингтон использует все средства, в том числе «откровенно заказные уголовные дела с нелепыми обвинениями». «Доказательную базу» по этим расследованиям Сергей Рябков назвал смехотворной. Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков отметил, что Штаты, демонстрируя враждебность к РФ и презрительно относясь ко всему миру, в ответ «получат жесткий отпор».

Ранее стало известно, что главного бухгалтера ФАН Елену Хусяйнову Минюст США обвинил во вмешательстве в американские выборы 2016 года и в будущие выборы в Конгресс, назначенные на ноябрь 2018 года. В американском ведомстве заявили, что россиянка играла «центральную финансовую роль» в неком «сговоре». По заявлению Вашингтона, Елена Хусяйнова участвовала в деятельности, направленной на «недоверие к кандидатам, на политическое управление в США, политическую систему США в целом».

Отметим, что это не первые голословные обвинения американских властей в адрес россиян. Во «вмешательстве» также обвиняют неких «российских хакеров». Ни одно из этих обвинений не было подкреплено доказательствами. Москва неоднократно подчеркивала, что все обвинения являются безосновательными.