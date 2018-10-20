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Врачи из Москвы срочно вылетят в Крым из-за тяжелого состояния двух пострадавших в Керчи

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Врачи из Москвы срочно вылетят в Крым из-за тяжелого состояния двух пострадавших в Керчи

Москва, 20 октября. Главы Минздрава, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и детская реанимационная бригада срочно вылетят в Симферополь для проведения консилиума из-за ухудшения состояние двух пострадавших детей при нападении на политехнический колледж в Керчи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав РФ.

По данным ведомства, из-за развития инфекционного заражения у двух подростков, которые были эвакуированы из Керчи в больницу Симферополя,  в Крым прибудут глава департамента организации экстренной медпомощи Оксана Гусева, руководитель ФМБА Владимир Уйба, главврач НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш и детская реанимационная бригада.

По итогам совещания будет принято решение об эвакуации пострадавших в ведущие медучреждения страны для оказания неотложной помощи.

Всего в клиниках страны находятся 45 человек, из них 25 — дети. Три пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние десяти пациентов оценивается как тяжелое, 32 человека находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее глава Минздрава РФ сообщила, что все металлические предметы, которыми было наполнено взрывное устройство, были инфицированы. У получивших  минно-осколочные ранения началось воспаление в местах, куда попали предметы.

Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу в политехническом колледже в Керчи, а затем активировал самодельное взрывное устройство. Жертвами трагедии стали 16 обучающихся и пять сотрудников учебного заведения.

Ранее стало известно, что Минтруд РФ постановил выплатить семьям погибших при исполнении трудовых обязанностей сотрудникам по 1 млн рублей. Также двум семьям назначены выплаты страховых пенсий из-за утери кормильца.

Автор: Софья Куликова
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