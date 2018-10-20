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Стало известно, когда похоронят последнюю жертву керченской трагедии

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Стало известно, когда похоронят последнюю жертву керченской трагедии

Симферополь, 20 октября. Последнюю жертву трагедии, которая произошла в Керченском политехническом колледже, похоронят в субботу, 20 октября, сообщил заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

Накануне состоялись похороны 15 жертв керченской трагедии на Центральном кладбище города. Погибшего Рудена Джураева похоронят в селе Горностаевка Ленинского района, еще троих погибших подростков  — на их родине в Темрюкском районе. Тело еще одного погибшего будет доставлено в его родной город  — Челябинск.

Похороны последней жертвы состоятся в субботу. Девушка скончалась во время транспортировки в столичную больницу.

«Сейчас за ее телом поедут в морг, — приводит слова источника РИА Новости. — а потом на кладбище в Аршинцево (микрорайон города. — Прим. ФАН)».

Стало известно, когда похоронят последнюю жертву керченской трагедии

Напомним, 17 октября так называемый «керченский стрелок» Владислав Росляков, по версии следствия, устроил взрыв в колледже, а также открыл стрельбу по окружающим. В трагедии погибли 21 человек, десятки пострадали. Сам Росляков был найден мертвым — он свел счеты с жизнью.

Накануне Федеральное агентство новостей опубликовало фото и видео с прощания с погибшими в Керчи.

Автор: Катерина Иванова
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