Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Семьи погибших при взрыве в Керчи получат по 1 млн рублей

302
0 Оставить комментарий

Семьи погибших при взрыве в Керчи получат по 1 млн рублей

Керчь, 20 октября. Семьи пяти погибших сотрудников при взрыве в политехническом колледже в Керчи получат по 1 млн рублей. Погибшие находились при исполнении трудовых обязанностей, об этом говорится в сообщении Минтруда РФ.

По данным ведомства, семьи погибших получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Также двум семьям назначены выплаты страховых пенсий из-за утери кормильца. Еще семь сотрудников колледжа, которые получили травмы, будут получать пособие по временной нетрудоспособности. Кроме того, пострадавшим оплатят медицинские расходы и затраты на социальную и профессиональную реабилитацию.

Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу в политехническом колледже Керчи, а затем активировал самодельное взрывное устройство. Жертвами трагедии стали 16 обучающихся и пять сотрудников учебного заведения.

Ранее стало известно, что состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое