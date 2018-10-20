Семьи погибших при взрыве в Керчи получат по 1 млн рублей

Керчь, 20 октября. Семьи пяти погибших сотрудников при взрыве в политехническом колледже в Керчи получат по 1 млн рублей. Погибшие находились при исполнении трудовых обязанностей, об этом говорится в сообщении Минтруда РФ.

По данным ведомства, семьи погибших получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Также двум семьям назначены выплаты страховых пенсий из-за утери кормильца. Еще семь сотрудников колледжа, которые получили травмы, будут получать пособие по временной нетрудоспособности. Кроме того, пострадавшим оплатят медицинские расходы и затраты на социальную и профессиональную реабилитацию.

Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу в политехническом колледже Керчи, а затем активировал самодельное взрывное устройство. Жертвами трагедии стали 16 обучающихся и пять сотрудников учебного заведения.

Ранее стало известно, что состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.