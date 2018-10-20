«Керченского стрелка» научили обращаться с оружием за шесть часов

Симферополь, 20 октября. Подозреваемый по делу о массовом убийстве в керченском колледже Владислав Росляков прошел обучение на безопасное обращение с оружием в центре подготовки в Симферополе. Студент прошел шестичасовую подготовку и получил соответствующий сертификат для получения лицензии на приобретение оружия.

Об этом сообщили в центре подготовки «Эгида+» в Симферополе. Представители организации отметили, что Росляков предоставил все необходимые документы, в том числе медицинскую справку.

«Обучение проходил в июле», — сообщили в центре подготовки в комментарии РИА Новости.

Сертификат Росляков получил 18 июля. В «Эгида+» отметили, что Росляков уже был совершеннолетним. Он прошел шестичасовую программу обучения, утвержденную министерством образования.

Ранее Федеральному агентству новостей стало известно, что лицензию на хранение и ношение оружия Владиславу Рослякову выдал начальник отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по городу Керчь, майор полиции Николай Федусенко. Проверку проводил майор полиции Николай Лащук.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба. Погиб 21 человек. По версии следствия, нападение совершил студент колледжа Владислав Росляков. Его тело было обнаружено в здании учебного заведения. Рядом с ним нашли еще одно взрывное устройство, которое сотрудники спецслужб смогли обезвредить, и боеприпасы, которые Росляков мог использовать при нападении. Также сообщалось, что накануне произошедшей в Керчи трагедии студент купил 150 патронов к оружию 12 калибра.