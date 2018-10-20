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Сирия назвала число погибших мирных жителей из-за новых ударов коалиции

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Сирия назвала число погибших мирных жителей из-за новых ударов коалиции

Дамаск, 20 октября. Более 60 мирных жителей погибли из-за авиаударов, нанесенных коалицией во главе с Соединенными Штатами по двум поселкам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

ВВС международной коалиции под эгидой США нанесли удары по населенным пунктам Ас-Суса и Абу-Бадран, которые расположены на востоке сирийской провинции. Территории контролируются боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (организация ИГ1 запрещена в РФ).

В результате авиаударов погибли не менее 62 мирных жителей, десятки получили ранения различной степени тяжести, передает агентство САНА.

Сирия назвала число погибших мирных жителей из-за новых ударов коалиции

Напомним, коалиция незаконно присутствует в Сирийской Арабской Республике (САР) с 2014 года, действуя без согласия и координации с властями государства и резолюцией СБ ООН. США поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с терроризмом, однако за несколько лет присутствия американских в регионе не было достигнуто никаких успехов в данном направлении. Более того, зафиксировано, что американская сторона обучает силовиков, в том числе курдских, с целью дестабилизации обстановки в Сирии.

Накануне стало известно о другой атаке коалиции. Ее авиация нанесла удар по мечети Аль-Осман, которая находится на подконтрольной ИГ территории в Ас-Суса провинции Дейр-эз-Зор. По предварительным данным, жертвами бомбардировки стали десятки мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Екатерина Кухарева
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