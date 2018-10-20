Крупнейший в мире самолет-амфибия впервые взлетел с поверхности воды

Пекин, 20 октября. Крупнейший в мире самолет-амфибия «Цзилун» (AG600), разработанный специалистами в Китае, утром в субботу, 20 октября, успешно прошел испытания по взлету с поверхности воды и посадке. Об этом сообщили в китайской корпорации авиационной промышленности (AVIC).

Воздушное судно с 27 августа текущего года подвергали различным тестам на гидроаэродроме «Чжанхэ» в провинции Хубэй. В частности, эксперты проверили способность самолета скользить на разных скоростях, его маневренность и устойчивость на водной поверхности. Кроме того, испытаниям подверглась и обшивка воздушного судна, ее проверили на водонепроницаемость при движении на различных скоростях.

Напомним, лайнер-амфибию AG600 построили два года назад, а в прошлом году китайское судно благополучно совершило тестовый полет с поверхности земли. Лайнер предназначен для наблюдения за морской средой, перевозок, а также для ликвидации пожаров, передает KP.Ru. Самолет оборудован четырьмя турбовинтовыми двигателями и всего за 20 секунд может набрать 12 тонн воды. AG600 является крупнейшим самолетом в своем классе не только в КНР, но и в мире.

Ранее стало известно, что в России могут возобновить производство самолета-амфибии А-40 «Альбатрос». Его максимальная взлетная масса достигает 90 тонн, что превосходит все аналогичные воздушные суда в мире, в том числе показатели китайского лайнера «Цзилун»