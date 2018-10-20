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В Минздраве Крыма рассказали о состоянии пострадавших при нападении в Керчи

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В Минздраве Крыма рассказали о состоянии пострадавших при нападении в Керчи

Керчь, 20 октября. Двое пострадавших при нападении на политехнический колледж в Керчи находятся в тяжелом состоянии. Подростков госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.

«Степень тяжести общего состояния пациентов на данный момент оценена медиками следующим образом: у двоих — тяжелое состояние, у шестерых — средней степени тяжести, у одного — легкой», — говорится в сообщении пресс-службы.

Всего на стационарном лечении сейчас находятся 23 человека, из них девять – в Республиканской детской клинической больнице. Другие пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения Москвы и Краснодара.

Напомним, студент Владислав Росляков 17 октября открыл огонь по однокурсника и сотрудникам политехнического колледжа, а после активировал самодельное взрывное устройство. Жертвами трагедии стали 16 студентов и пять сотрудников учебного учреждения.

Автор: Софья Куликова
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