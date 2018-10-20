Бизнес, а не политика: эксперты ждут обвала акций «Яндекса» еще на 20-30% перед покупкой Сбербанком

Сбербанк намерен приобрести 30% акций «Яндекса». Новость об этом появилась 18 октября и стала причиной обвала акций интернет-холдинга. К вечеру пятницы его бумаги подешевели на Московской бирже на 20%, и аналитики считают, что падение продолжится.

В частности, аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин считает, что в случае с «Яндексом» и Сбербанком действия игроков рынка стали носить «околопанический характер».

«От начала падения акции в конечном итоге могут упасть на 30-50%», — прогнозирует Нигматуллин.

А по мнению председателя Союза защитников информации Александра Бражникова, падение акций «Яндекса» и вовсе может быть искусственным — так готовятся к сделке. Эксперт в сфере Интернета объясняет, что инвесторы вряд ли связывают с покупкой Сбербанком 30% акций интернет-компании какие-то негативные ожидания. Потому что не секрет, что Сбербанк и «Яндекс» и так давно сотрудничают.

Так, с 2009 года банку принадлежит «золотая акция» интернет-холдинга, дающая ему право вето на продажу более 25% «Яндекса». С 2012 года Сбербанк владеет 75% акций сервиса «Яндекс.Деньги». В 2014-м глава Сбербанка Герман Греф вошел в совет директоров «Яндекса». А в 2018-м Сбербанк и «Яндекс.Маркет» договорились о создании совместного маркетплейса «Беру», который хотят превратить в российский аналог Amazon.

«Не удивлюсь, если «Яндексу» просто сбивают цену перед сделкой. А разговоры о том, что за ней стоит Кремль, я считаю, не имеют под собой никаких оснований. Потому что Сбербанк — это полугосударственный банк, да и давно ходят слухи, что он собирается стать полностью коммерческим. Поэтому не нужно и тут говорить о каком-то тайном плане правительства. Здесь речь о бизнесе, а не о политике», — отметил Александр Бражников в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам аналитика, покупка Сбербанком 30%-ной доли в «Яндексе» свидетельствует о том, что банк Германа Грефа стремится глубже проникнуть в цифровой мир и область IT-технологий.

«Сбербанк хочет стать одним из ведущих игроков не только в России, но и в мире. И «Яндекс» можно использовать для своего продвижения. У него много сервисов, которые эффективно работают для коммерческого сектора. К тому же перед глазами есть пример Алишера Усманова, который владеет Mail.ru Group», — объяснил эксперт мотивы, которые движут Сбербанком.

По мнению Бражникова, покупка Сбербанком контрольной доли в «Яндексе» не может быть невыгодной и неудачной затеей.