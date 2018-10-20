Донбасс сегодня: Мариуполь на грани катастрофы, ВСУ бьют ракетами по югу ДНР, Киев несет потери

Донбасс, 20 октября. ВСУ бьют управляемыми ракетами по Коминтерново в ДНР. В ЛНР переброшены модные наемники. В Мариуполе украинские силовики разместили танки и склады РАВ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска нарушили режим прекращения огня 26 раз, из которых 24 раза — в Донецкой народной республике и 2 — в Луганской. На всех ключевых направлениях применялись боевые машины, минометы и гранатометы.

В зоне обстрелов оказалось 17 населенных пунктов. Всего было выпущено до 200 мин и гранат разного типа. Кроме того, поселок Коминтерново два дня подряд обстреливался из противотанковых комплексов управляемыми ракетами, целью которых были исключительно гражданские объекты.

Наемники переброшены в ЛНР

Разведка луганчан сообщила, что в течение недели в подконтрольный Вооруженным силам Украины город Попасная, находящийся в ближнем тылу, были доставлены два десятка иностранных наемников. Местные говорят, что слышали грузинскую и польскую речь. Сообщается, что экипированы гастролеры по последнему слову, в их распоряжении находятся четыре пикапа Toyota с установленными на борту крупнокалиберными пулеметами.

Небоевые потери ВСУ

В оперативном командовании ЛНР озвучили данные о небоевых потерях украинских подразделений в зоне ответственности армейского корпуса луганчан. Так, за сентябрь и октябрь известно о 15 погибших украинских бойцах и 34 раненых. Шестеро погибших — суицидники, остальные погибли в результате нарушения правил безопасности эксплуатации и ремонта военной техники.

Неприятные вопросы к ОБСЕ

Военная разведка ДНР получила информацию о размещении на территории крупного промышленного гиганта — металлургического завода имени Ильича в Мариуполе — 20 танков, 50 бронетранспортеров, 20 минометов и более 20 единиц артиллерийских установок калибра 122 мм.

В оперативном командовании республики заявили, что эта информация не отражена в отчетах ОБСЕ, несмотря на наличие в Мариуполе штаб-квартиры миссии. Если предположить, что наблюдателей не пустили на территорию завода, то об этом тоже должна быть соответствующая запись в отчетах ОБСЕ. Иначе есть основания думать, что иностранцы скрывают известные им факты.

На территории складских помещений завода размещены более двух тысяч тонн реактивных ракет и артиллерийских снарядов, мин и других боеприпасов. Требования хранения не соблюдаются. Если случится что-то подобное тому, что было в Ичне, Мариуполю грозит катастрофа.

Украинские СМИ: «В ДНР готовятся подавлять народные протесты»

Относительно молодое украинское информагентство, называющее своей целью поиски путей реинтеграции Донбасса и восстановление взаимопонимания между украинцами, своими материалами лишь разжигает конфликт.

В частности, в публикации, размещенной на Donbass.live, со ссылкой на собственные источники сообщается о формировании в ДНР неких групп быстрого реагирования «для подавления акций гражданского неповиновения» во время предстоящих выборов глав республик и народных советов.

Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, располагает информацией о подготовке усиленных мероприятий среди силовиков на выборах. Но суть их состоит не в подготовке к подавлению мифических гражданских протестов, которые приписывают республике, а в противодиверсионной деятельности и обеспечении максимальной безопасности граждан республики в момент голосования.