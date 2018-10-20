«Ей оторвало ноги»: стали известны жуткие подробности гибели актрисы Поплавской в ДТП под Киевом

Киев, 20 октября. У украинской юмористки Марины Поплавской не было шансов выжить: актрисе во время аварии под Киевом практически оторвало нижнюю часть тела, сообщили источники.

В Сети появляются подробности трагедии, которая произошла под Киевом около семи часов утра. Автобус с артистами «Дизель шоу» столнулся с двигающейся в том же направлении фурой «Новой почты».

В аварии погибла юмористка Поплавская. Источники украинских СМИ отмечают, что шансов выжить у нее не было. Врачи даже не смогли оказать ей первую помощь — она мгновенно скончалась.

«Пассажирка, которая сидела на переднем сидении, ей практически оторвало нижнюю часть тела, оторвало ноги, — рассказывают очевидцы. — Шансов выжить у актрисы не было».

Известно, что автобус ехал со скоростью свыше 100 километров в час. Предполагается, что водитель мог заснуть или потерять бдительность за рулем. На данный момент он задержан полицией.

Также известно о госпитализации троих актеров «Дизель шоу». Уточняется, что среди них — Яна Глущенко и Егор Крутоголов. Однако травмы, которые получили артисты, их жизни не угрожают.

Ранее стало известно, что артистка украинского юмористического шоу погибла в ДТП возле Киева. Авария произошла недалеко от села Мила, передает «АмурМедиа».