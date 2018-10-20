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Росгвардия предложила изменить правила хранения оружия в России

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Росгвардия предложила изменить правила хранения оружия в России

Москва, 20 октября. Росгвардия предложила обязать россиян сообщать о хранении оружия в территориальные органы по месту пребывания. Поправки в действующее законодательство опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что если владелец оружия берет его с собой в поездку продолжительностью более трех суток, то он должен уведомить об этом Росгвардию. Сообщить о временном месте пребывания оружия его обладатель должен в течение трех рабочих дней.

В пояснительной записке к документу говорится, что поправки в законодательство должны обеспечить контроль за оборотом оружия в стране. Кроме того отмечается, что будет разрешено без разрешения Росгвардии перевозить оружие воздушным транспортом. Граждане смогут передавать оружие работникам сферы транспортной безопасности для его транспортировки воздушным бортом.

Автор: Регина Пак
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