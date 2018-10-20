Убийцу подростка освободили из-за нехватки мест в украинской колонии

Киев, 20 октября. Убийцу несовершеннолетнего выпустили на свободу из-за того, что в исправительном учреждении в украинском городе Луцк для него «не нашлось места». Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Родственники погибшего подростка встретили преступника, который разгуливал по улицам города и, как отметил Енин в Facebook, думал, что «решил все свои вопросы». Близкие покойного немедленно обратились в полицию за разъяснениями, где им сообщили, что приговор в отношении мужчины уже вступил в законную силу, пишет замгенпрокурора. Однако в учреждении исполнения наказаний для него «не хватило» свободного места, добавил Енин.

По его словам, в дело вмешалась прокуратура, после чего преступнику быстро «подыскали место» и, как выразился Енин, отправили «гулять по тюремным коридорам» Торецкой исправительной колонии в Херсонской области.

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