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Новороссия

Житель ДНР подорвался на мине в Донбассе

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Житель ДНР подорвался на мине в Донбассе

Донецк, 20 октября. Мирный житель Донбасса подорвался на мине возле поселка Трудовские Петровского района Донецка. Об этом сообщил глава районной администрации Максим Жуковский.

Взрыв мины прогремел накануне, 19 октября. Мужчина потерял обе ноги, но остался жив.

Ранее в ОБСЕ заявили, что в результате непрекращающегося с 2014 года конфликта Донбасс стал одной из самых заминированных территорий в мире. В регионе регулярно происходят несчастные случаи, жертвами которых становятся как мирные жители, так и военные.

Так, накануне на мине подорвался украинский военнослужащий, который участвовал в съемках постановочного видео о «подвигах» ВСУ в Донбассе.

Военная операция, которую начал Киев, продолжается уже четыре года. Не принявшие госпереворот на Украине ДНР и ЛНР, а также Россия выступают за мирное урегулирование конфликта.

Автор: Алексей Громов
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