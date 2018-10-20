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Звезду фильмов Тарантино госпитализировали в США

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Звезду фильмов Тарантино госпитализировали в США

Лос-Анджелес, 20 октября. Американского актера Брюса Дерна, известно по фильмам режиссера Квентина Тарантино, госпитализировали в США.

Актер находился в парке Раньон Каньон в Лос-Анджелесе. 82-летний артист неудачно упал, из-за чего потребовалась помощь врачей.

Дерн был госпитализирован. Медики подозревают у него повреждение шейки бедра. Теперь участие звезды фильмов Тарантино в новом проекте режиссера — картине «Однажды в Голливуде» — стоит под вопросом.

Стоит отметить, что Дерн присоединился к проекту всего несколько недель назад. Он стал заменой Берта Рейнольдса, который скончался в сентябре этого года в возрасте 82 лет, передает телеканал «360».

Звезду фильмов Тарантино госпитализировали в США

В кино Дерн исполнил свыше 140 ролей. Зрители могли видеть его в фильмах «Великий Гэтсби» 1974 года, «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка».

Автор: Катерина Иванова
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