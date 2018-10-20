NI назвал китайский J-15 «недоразвитой версией» российского Су-33

Москва, 20 октября. Китайский истребитель J-15 является «недоразвитой версией» российского палубного истребителя четвертого поколения Су-33, считает военный эксперт The National Interest Чарли Гао.

Китай создал собственный аналог российского истребителя Су-33, опираясь лишь на прототип российского воздушного судна. В итоге, у Пекина получилась весьма «недоразвитая версия» Су-33.

Эксперт считает, что главный недостаток китайских истребителей заключается в двигателе WS-10. КНР пока не удается производить качественные двигатели, что является «извечной проблемой китайской аэрокосмической промышленности». Гао отмечает, что J-15 имеет большой вес и способен нести меньшее количество топлива и оружия на борту. Плюсом китайского истребителя Гао называет эргономичность и дизайн кабины.

Эксперт отмечает, что российский Су-33 значительно превосходит китайский аналог по надежности и мощности. Однако С-33 можно усовершенствовать благодаря применению высокоточных управляемых боеприпасов и навигационных технологий.

Российские истребители Су-33 являются модернизированной версией Су-27К. Первый полет Су-27К датируется 1987 годом, в 1998 году истребители были приняты на вооружение. Десять самолетов четвертого поколения Су-33 входят в состав авиагруппы авианосца «Адмирал Кузнецов». В 2016 году Су-33 применялись в ходе операции ВКС РФ в Сирии. Истребители наносили удары по провинциям Идлиб и Хомс, где базировались боевики ИГ1 (организация запрещена в России). Особенностью истребителя является возможность работы как самолета-заправщика за счет подвесного контейнера.

1 Организация запрещена на территории РФ.