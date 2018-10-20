Макгрегор не заслужил: глава UFC выбрал достойного соперника для Нурмагомедова

Лас-Вегас, 20 октября. Следующим соперником российского бойца Хабиба Нурмагомедова должен стать бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон. Об этом заявил глава UFC Дана Уайт. Он посчитал, что ирландец Конор Макгрегор, проигравший россиянину, недостоин реванша.

Уайт отметил, что Тони Фергюсон потерял чемпионский пояс из-за травмы колена, а не в бою. Как фанат и поклонник, глава ММА-организации хочет увидеть именно Фергюсона в бою с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я считаю, что Тони Фергюсон заслуживает титульный шанс, и должен получить его следующим», — сказал Дана Уайт в интервью ESPN.

Он также опроверг слухи о якобы подготовке к реваншу между Макгрегором и Нурмагомедовым. Уайт отметил, что организация «должна поступить справедливо». Информацию о боксерском бое между Флойдом Мэйуэзером и Хабибом Нурмагомедовым глава UFC призвал не воспринимать всерьез.

Напомним, российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором 7 октября в Лас-Вегасе. Поединок был завершен досрочно победой россиянина в четвертом раунде. После этого Нурмагомедов перепрыгнул через ограду октагона и устроил потасовку с Диллоном Дэннисом из команды Макгрегора. Позже российский боец извинился за свое поведение и рассказал, что на драку его спровоцировали оскорбления команды ирландца в адрес своей семьи и вероисповедания. Тем не менее, Дана Уайт сообщил, что россиянина могут лишить титула чемпиона за нарушение общественного порядка.