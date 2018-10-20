Сирия получила модернизированные С-300: РФ развеяла слухи Израиля об иранцах за пультами ПВО САР

Представители Министерства обороны России сообщили в комментарии для газеты «Известия», что в Сирию были поставлены новые, более модернизированные комплексы С-300, значительно отличающиеся от оригинала. Данное заявление развеяло распространяемые израильскими СМИ слухи о том, что управлять средствами ПВО в САР будут иранские военнослужащие. Подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

В арабскую республику были доставлены три дивизиона С-300ПМ-2, передали в МО РФ. Данные комплексы оснащены более современным и многофункциональным оборудованием, в том числе радиолокационной станцией, мобильным пунктом управления, станцией наведения и подсвета. Эта версия С-300 была создана для ВС России и, соответственно, отличается от экспортных моделей более сложными режимами командования и схемами.

Поэтому сообщения о том, что иранские военные будут управлять направленными в Сирию зенитно-ракетными комплексами, не имеют под собой никаких реальных оснований, подчеркнули представители российского военного ведомства.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, полковник запаса, военный эксперт Андрей Кошкин напомнил в интервью корреспонденту ФАН, что российская сторона изначально заявляла о своем намерении поставить Дамаску более модифицированные версии С-300. Прежде всего — из соображений безопасности наших военнослужащих.

«Когда было объявлено о готовности принять меры для более тщательной защиты российских военных в САР, Министр обороны РФ Сергей Шойгу акцентировал внимание на том, что С-300 будут поставлены в модификации с высокими тактико-техническими характеристиками. То есть даже не планировались поставки версий старого образца, которые закупал Иран. Как мы снова видим, свое слово глава МО России держит: в Сирию были доставлены более современные модели С-300, которые успешно обеспечивают выполнение задач по сохранению жизней наших военнослужащих», — отметил наш собеседник.

Однако, несмотря на это, Израиль продолжал все это время тиражировать фейки о том, что места за пультами управления российских ЗРК, переданных Дамаску, будто бы займут иранские солдаты, базирующиеся в САР. Не исключено, что тем самым Тель-Авив намеревался создать обоснование для своих новых актов военной агрессии на территории арабской республики.

«Израильская сторона заинтересована в обострении ситуации, особенно против Тегерана. Поэтому эти ложные сведения — просто провокация, рассчитанная на эскалацию обстановки. Но Россия и здесь смогла ослабить это политическое и военное напряжение своим заявлением. Теперь всем понятно, что С-300 в САР будут управлять не иранцы. Соответственно, все инсинуации разбиты, и это, надеюсь, будет сдерживать разнузданность политики Тель-Авива. Наконец Сирия будет обладать эшелонированным и автоматизированным поясом ПВО, который фактически в состоянии самостоятельно уничтожать вражеские воздушные цели, приближающиеся, в частности, со стороны Израиля», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, руководство еврейского государства ведет себя, по меньшей мере, «недостойно». Даже после той трагедии в небе над Средиземным морем у сирийского побережья, при которой погибли 15 российских военных, израильтяне уже сейчас позволяют себе новые провокации.