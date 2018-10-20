Глава Росгвардии предложил проверить Навального на полиграфе
Москва, 20 октября. Глава Росгвардии генерал Виктор Золотов предложил проверить слова Алексея Навального на полиграфе. Золотов считает, что Навальный должен ответить за «ложь».
«Он же за свою ложь должен ответить. Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф», — заявил Золотов в комментарии «Ъ».
Напомним, Навальный обвинили ведомство в закупке продовольствия якобы по завышенным ценам. Глава Росгвардии в обращении к Навальному отверг обвинение и вызвал блогера на спортивную дуэль. Золотов попросил Навального «не затягивать с сатисфакцией».
Навальный ответил на обращение главы ведомства и согласился на дуэль, но не на силовую, а на дебаты. Золотов заявил, что не намерен участвовать в дебатах с Навальным, так как приглашал блогера на спортивный поединок.