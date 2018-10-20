Сирия, 20 октября. ССА** понесла потери в результате подпольных вылазок YPG в кантоне Африн в Алеппо. Боевики задержали террориста союзной ИГ1 группировки в провинции Идлиб. ВКС РФ возобновили боевые вылеты на юге Сирии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: проводят боевые вылеты на юге Сирии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут подготовку к возможным столкновениям с боевиками в Алеппо и Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): понесла потери в результате вылазок курдов на северо-западе Алеппо; задержала террориста подконтрольной ИГ группировки на юге провинции Идлиб.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам боевиков в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: противостоит САА на границе между Дамаском и Эс-Сувейдой.

Курды: продолжают подпольные вылазки в кантоне Африн в Алеппо.

Провинция Дамаск

Стало известно о том, что сирийские силы безопасности пополнили свои ряды в столице. Как передает агентство новостей Al Masdar News, сотни новобранцев завершили курс обучения и намерены пройти службу в спецназе МВД Сирийской Арабской Республики (САР). Военные источники AMN опубликовали видеозапись, на которой запечатлена торжественная церемония посвящения новых солдат, а также кадры их тренировок. Напомним, войска спецназа принимали участие в нескольких военных операциях в провинциях Хомс, Алеппо и Дамаск.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что Отряды народной самообороны (YPG) продолжили вести подпольную деятельность против поддерживаемых Турцией боевиков вооруженной оппозиции в кантоне Африн. Очередная вылазка курдских радикалов произошла в районе населенного пункта Кимара. Члены YPG напали на военную базу, занимаемую исламистами группировки «Фиркат Аль-Хамза», действующей в составе «Сирийской свободной армии» (ССА), в результате чего были убиты как минимум четверо джихадистов, еще три боевика получили ранения. Кроме того, радикалы YPG организовали взрыв на северо-западе региона — автомобиль ССА подорвался на мине, что привело к гибели по меньшей мере двух исламистов.

В силу того, что исламисты незаконных вооруженных формирований продолжают провоцировать столкновения на окраинах Алеппо и обстреливать жилые кварталы города, Сирийская арабская армия (САА) вынуждена начать подготовку к полномасштабным военным действиям в данном районе. Накануне сообщалось о том, что под ударами джихадистов погиб один из мирных жителей административного центра провинции. По информации военных источников AMN, несмотря на требования сил САР, боевики отказываются оставить западные районы города. Известно, что подкрепление САА уже направилось к линии разграничения сил сторон.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq) сообщает о том, что «Сирийская свободная армия» (ССА) провела серию рейдов, направленных на выявление и ликвидацию так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Во время обысков в районе города Джарджаназ боевикам удалось обнаружить одно из тайных убежищ террористов. Был арестован один из бывших членов группировки «Джунд Аль-Акса», присягнувшей на верность ИГИЛ1. Кроме того, были захвачены мины, СВУ и пояса смертников.

Между тем стало известно, что командир спецподразделения «Силы Тигра» Сухейль Аль-Хасан прибыл на юго-восток провинции Идлиб в район авиабазы «Абу-Духур». По данным агентства новостей Al Masdar News, Сирийская арабская армия (САА) ведет подготовку к военной операции по зачистке оккупированных джихадистами районов, тем не менее, в случае если боевики все же покинут демилитаризованную зону в ближайшее время, САА откажется от вынужденных боевых действий. Напомним, 17 сентября представители России и Турции подписали меморандум о создании буферной зоны на границах «Большого Идлиба», однако не все формирования вооруженной оппозиции согласились отказаться от стычек с правительственными войсками.

В настоящий момент разворачиваются перестрелки на границе с соседней провинцией Хама. Twitter-канал (jisrtv) передает, что артиллерийские дивизионы САА ведут ответные обстрелы позиций боевиков террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» в районе населенного пункта Аз-Зарзур. Информации о нанесенном исламистам уроне пока не поступало.

Провинция Эс-Сувейда

Вновь отмечаются вооруженные столкновения между правительственными подразделениями и отрядами «Исламского государства» в районе плато Ас-Сафа, расположенного в пустыне Бадия Аш-Шам на границе между Дамаском и Эс-Сувейдой. Согласно сведениям новостного портала Al Masdar News, военнослужащие 4-й дивизии САА выпустили ракеты по укрытиям джихадистов, в то время как российские военные самолеты наносили авиаудары по оборонительным сооружениям ИГИЛ с воздуха. Отмечается, что возобновлению стычек предшествовали переговоры сторон, проведенные с целью освобождения заложников, захваченных джихадистами во время теракта в Эс-Сувейде 25 июля. Тем не менее радикалы террористической группировки отказались принять условия, предлагаемые Сирийской арабской армией (САА), после чего боевые действия продолжились.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)