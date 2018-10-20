Зачем им Цой, когда есть Ницой: россияне ответили на украинский призыв «выбросить московский мусор»

Москва, 19 октября. Экс-министр аграрной политики Украины Игорь Швайка назвал песни основателя и лидера группы «Кино» Виктора Цоя «московским мусором». Так политик отреагировал на официальный трибьют культовой рок-группы, в котором заявлен ансамбль песни и танца вооруженных сил Украины.

«Пятый год войны. Цой в сопровождении оркестра вооруженных сил Украины. Шуты в военной форме! Вы сдурели?» — написал Швайка на своей странице в Facebook.

Россияне ответили на заявление украинского политика. Многие из них сыронизировали: действительно, зачем Украине нужно творчество Виктора Цоя, когда в стране есть Лариса Ницой — скандальная писательница, «прославившаяся» своими радикальными заявлениями, направленными против русского языка, и ратующая исключительно за украинский язык.

«Ну да. Высоцкий не местный, а Булгаков-то — киевлянин. Хотя, зачем им Виктор Цой, когда у них есть Лариса Ни-Цой?!» — задался вопросом комментатор mr.d1kiyleshiy.

Часть комментаторов предположила, что, возможно, экс-министр посчитал достаточным для Украины исключительно народное творчество.

«Действительно, зачем Витя Цой, когда под боком всегда есть величайшее мировое наследие древнейшей на земле украинской культуры: гопак и коломыйки», — написал Григорий Грушко.

Действительно, зачем Витя Цой, когда под боком, всегда есть величайшее мировое наследие древнейшей на земле украинской культуры - гопак и коломыйки.На Украине творчество Цоя назвали "московским мусором": https://t.co/2144hW6huL — Григорий Грушко (@g_grushko) 20 октября 2018 г.

Некоторые пользователи Сети отметили, что Россия должна гордиться своими музыкантами, раз Виктора Цоя приравняли за рубежом к «мусору».

«Ну, значит, Москве есть чем гордиться, если даже «мусор» такой гениальный», — написала Надя Маттила.

Ну значит Москве есть чем гордиться если даже "мусор" такой гениальный, хотя Цой это всё таки Питер. — Надя Маттила (@NadjaMattila) 20 октября 2018 г.

А некоторые упрекнули Игоря Швайку в незнании истории. Россияне напомнили, что Цой родился в Петербурге (тогда — в Ленинграде). Пользователи отметили, что на самом деле мусор — в голове самого экс-министра.

«Ну-ну, очередная роспись в собственной бестолковости, потому что Цой из Питера, а не из Москвы! Так что мусор в головах тех, кто так говорит», — написал Vladimir Pigulskiy‏.

Ну-ну, очередная роспись в собственной бестолковости, потому что Цой из Питера, а не из Москвы!)) Так что, мусор в головах тех, кто так говорит. — Vladimir Pigulskiy (@pigulskiy) 20 октября 2018 г.

Напомним, русский язык и русскоязычное культурное наследие неоднократно подвергается нападкам на территории Украины в связи с возросшей антироссийской риторикой Киева после госпереворота в 2014 году. Ранее во Львовской области Украины депутаты наложили мораторий на использование русского языка. Львовский областной совет запретил публичное использование «русскоязычного культурного продукта». По мнению экспертов, скандальная писательница Лариса Ницой также активно обостряет языковую ситуацию. Например, не так давно Ницой со скандалом ушла с прямого эфира телеканала NewsOne из-за отказа ведущей программы говорить на украинском языке.