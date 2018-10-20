Медики сообщили о новом пострадавшем в керченской трагедии

Симферополь, 20 октября. Еще один студент Керченского политехнического колледжа обратился за помощью к врачам, сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.

20 октября стало известно об еще одном пострадавшем в трагедии, которая произошла 17 октября. Спустя три дня после этих страшных событий к врачам за помощью обратился еще один студент.

«Он находится в Республиканской детской клинической больнице (РДКБ), — приводит слова источников РИА Новости. — Ему оказывается вся необходимая помощь».

В Республиканской детской клинической больнице в настоящий момент находятся девять пострадавших, состояние двух из которых оценивается медиками как тяжелое. Всего на стационарном лечении в больницах республики находятся 23 пострадавших в колледже.

Напомним, в трагедии погибли 21 человек. Накануне состоялись похороны жертв массового убийства.

Ранее министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко рассказал Федеральному агентству новостей, как Крымский мост помог спасти жизни пострадавших в Керчи.