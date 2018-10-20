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За упавшую на жительницу Барнаула ледяную глыбу заплатят 40 тысяч рублей

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За упавшую на жительницу Барнаула ледяную глыбу заплатят 40 тысяч рублей

Барнаул, 20 октября. Суд Барнаула взыскал с управляющей компании 40 тысяч рублей в качестве компенсации для местной жительницы и ее внука, на которых в 2017 году упала ледяная глыба. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Инцидент произошел 16 марта 2017 года. Пострадавшая женщина обратилась в прокуратуру, потребовав провести проверку по факту падения ледяной глыбы.

Ведомство подало иск против управляющей компании из-за некачественного исполнения обязанностей по очистке кровли дома от наледи. Суд удовлетворил требования женщины, в ее пользу взыскали 40 тысяч рублей, пишет издание «Политсиб.ру».

Автор: Ирина Селезнева
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