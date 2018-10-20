Рада ввела санкции против двух украинских телеканалов из-за «пропаганды агрессора»

Киев, 20 октября. Постановление Верховной рады Украины о введении санкций против двух украинских телеканалов «112. Украина» и NewsOne вступило в силу. Документ опубликован в официальном издании украинского парламента «Голос Украины».

Рада внесла предложение в Совет нацбезопасности Украины ввести ограничения на деятельность двух украинских телеканалов из-за «пропаганды государства-агрессора». Проект постановления был принят 5 октября 2018 года.

Партия «Оппозиционный блок» выразила протест против принятия ограничительных мер, отметив, что санкции в отношении телеканалов являются цензурой и приведут к ограничению свободы слова в стране. «Оппозиционный блок» попросил международное сообщество дать оценку действиям украинской власти.

Депутат Николай Скорик считает, что указанные телеканалы предоставляли площадку для самых разных политических сил, в том числе и оппозиционных, поэтому речь идет об искоренении инакомыслия и зачистке информационного пространства.

В Национальном союзе журналистов Украины заявили, что Рада решила действовать против украинских СМИ не правовым методом, а приняла «политическое решение». Глава Союза Сергей Томиленко отметил, что украинские власти действуют безнаказанно по отношение к свободе слова, при этом создают «красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность».

Напомним, ограничение свободы слова на Украине стало обыденностью и осуществляется совершенно безнаказанно. Ранее по вымышленному обвинению в вымогательстве был задержан редактор интернет-портала «Страна.ua» Игоря Гужва. Кроме того, под арестом находится руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.