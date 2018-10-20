Более 80% россиян считают необходимым проведение конкурса «Лидеры России»

Москва, 20 октября. Более 80% россиян считают важным и необходимым проведение в стране конкурса «Лидеры России». Такие результаты показал опрос, который провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Более половины жителей страны (51%) слышали о конкурсе «Лидеры России». При этом 28% россиян заявили, что считают его важным и необходимым. Негативно о проведении конкурса высказались лишь 11% респондентов.

58% участников опроса выразили мнение, что больше всего шансов одержать победу у жителей Москвы. 4% считают, что победа ближе к жителям сел или маленьких городов. А примерно треть (35%) отметили, что шансы у всех равны, независимо от места проживания.

Половина респондентов (51%) также добавили, что возврат участников не влияет на шансы одержать победу. При этом 31% россиян считают, что они все-таки выше у молодых людей, а 12% — у представителей старшего поколения.

Опрос был проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Участниками опроса стали 1,6 тысячи россиян.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о решении стать наставником конкурса управленцев «Лидеры России». По ее словам, молодым людям необходимо получить опыт от более опытных руководителей.