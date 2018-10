Вашингтон, 20 октября. Нападающего и капитана команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина могут дисквалифицировать за грубый прием в матче НХЛ против команды «Флорида Пантерз».

Ранее сообщалось, что российский форвард применил силовой прием против защитника «Флориды» Марка Пайсайка. Судьи оставили инцидент без внимания несмотря на то, что Овечкин ударил Пайсайка плечом в подбородок. Защитник «Флориды» после этого не смог продолжить встречу.

Главный тренер команды Боб Бонер подал жалобу в лигу.

#FlaPanthers coach Bob Boughner wants NHL Department of Player Safety to review Alex Ovechkin's high hit that injured Mark Pysyk: "I hope they do because if you see the replay, it's high. It's a head shot. And the league's trying to clamp down on that."