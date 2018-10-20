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Летевший в Якутск самолет экстренно сел в Коми

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Летевший в Якутск самолет экстренно сел в Коми

Сыктывкар, 20 октября. Самолет, направляющийся из Сочи в Якутск через Москву, был вынужден совершить экстренную посадку в Сыктывкаре, сообщили в пресс-службе авиационной компании «Якутия».

На борту самолета находились 142 пассажира и 7 членов экипажа. Они направлялись из Сочи в Москву и Якутск.

Во время полета одной из пассажирок — женщине преклонного возраста — резко стало плохо. Экипаж принял решение прервать полет. Воздушное судно принял один из аэропортов Коми. Борт совершил экстренную посадку около девяти вечера 19 октября.

Летевший в Якутск самолет экстренно сел в Коми

В Сыктывкаре пассажирку из самолета экстренно доставили в больницу. 

Автор: Катерина Иванова
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