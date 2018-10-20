Министр обороны Греции пристыдил Скопье за возможный подкуп македонских депутатов

Афины, 20 октября. Министр национальной обороны Греции Панос Камменос назвал постыдным подкуп депутатов в Македонии, если таковой имел место. Накануне парламент Македонии поддержал переименование страны ради членства в Евросоюзе и НАТО.

Примерно в это же время стали поступать сообщения, что парламентариев могли подкупить ради того, чтобы они голосовали «за». Согласно сообщениям СМИ, одному из депутатов за голос предложили около двух миллионов евро.

«Кто бы мог представить, что в Европе ценностей и демократии тех, кто не голосует, по приказу заключают в тюрьму, а те, кто соглашается, получает бонус 2 миллиона евро «черных денег». Мне стыдно», — написал Панос Камменос в своем микроблоге в Twitter.

Ποιός θα φανταζόταν ότι στην Ευρώπη των αξιών και της δημοκρατίας οποίος δεν ψηφίζει κατά τις εντολες προφυλακίζεται και οποίος συμμορφώνεται παίρνει μπόνους 2.000.000€ μαύρο χρήμα. Ντρέπομαι — Panos Kammenos (@PanosKammenos) 19 октября 2018 г.

Отметим, что греческий министр выступает против того, чтобы Скопье именовало свою страну Македонией, так как существует одноименный регион в Греции. С ним солидарны, по данным социологических исследований, около 70% греков. Ранее Каменос заявлял, что если договор с Македонией все же поступит в греческий парламент, он готов «развалить правительство».

Напомним, давний спор Афин и Скопья не дает Македонии вступить в НАТО и в ЕС. Афины блокируют членство страны в организациях. Условием греческого правительства для снятия ограничения является переименование Македонии. Позже стороны договорили о переименовании страны в «Северную Македонию». Скопье провело референдум о переименовании государства, однако из-за низкой явки его необходимо считать недействительным. На голосование пришли всего 37% избирателей, а явка должна составлять не менее 50%.