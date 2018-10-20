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Известная украинская юмористка погибла в ДТП под Киевом

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Известная украинская юмористка погибла в ДТП под Киевом

Киев, 20 октября. Известная на Украине юмористка Марина Поплавская разбилась насмерть в аварии под Киевом, сообщили знакомые актрисы.

На Украине Поплавская участвует в популярном юмористического шоу «Дизель шоу». Знакомые юмористики сообщили в субботу, 10 октября, поклонникам актрисы жуткую новость — звезда попала в ДТП и погибла.

Трагедия произошла под Киевом, недалеко от села Мила, около семи часов утра. Автобус с известными украинскими актерами из «Дизель шоу» влетел в грузовик «Новая почта» на Житомирской трассе.

Актриса разбилась насмерть. Еще четверо юмористов находятся в тяжелом состоянии — их госпитализировали с различными травмами.

Известная украинская юмористка погибла в ДТП под Киевом

Шокированные новостью пользователи Сети уже оставляют соболезнующие комментарии родным и близким актрисы.

«Нет слов», — замечают они.

Автор: Катерина Иванова
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