Украина усилила флот на Азове отремонтированным кораблем «Донбасс»

Киев, 20 октября. Корабль морской охраны Украины «Донбасс» 1982 года производства вернулся в строй после докового ремонта. Судно станет основой погранслужбы ВСУ в акватории Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Азовский судоремонтный завод в сжатые сроки отремонтировал корабль. Специалисты провели диагностику, покрасили судно, отремонтировали двигатель корабля и провели обслуживание топливных и балластных цистерн. После завершения работ корабль спустили на воду и провели ходовые испытания.

Корабль «Донбасс» произведен в 1982 году на заводе в Ленинграде. В течение десяти лет судно несло службу в Пограничных войсках КГБ СССР. В 1992 году корабль был передан в состав Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что «это ржавое корыто» не изменит ситуацию в Азовском море. Эксперт считает, что корабли ВСУ не представляют угрозу российским судам в акватории.

Ранее корабль управления с аналогичным названием «Донбасс» совершил переход в Азовское море под опорами Крымского моста. Как сообщает «Утро.ру», переход «Донбасса» осуществлял буксир «Корец», так как судно не смогло самостоятельно выполнить маневр. За транспортировкой судна следили катера Черноморского флота России. В ФСБ отметили, что российские катера пограничной службы контролировали ход операции, чтобы судно не снесло опоры Крымского моста.

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась после задержания украинскими пограничниками судна «Норд» с российскими гражданами на борту. После инцидента в Киеве заявили, что российские пограничники якобы блокируют суда в Азове, проходящие через Керченский пролив. Однако ФСБ РФ опровергло информацию, заявив, что все процедуры проводятся в соответствии с международным правом.

Ранее стало известно, что США могут передать Украине старые фрегаты типа Oliver Hazard Perry по «Избыточной программе».