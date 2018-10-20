Взрывы прогремели на избирательных участках в Кабуле

Кабул, 20 октября. Источники в Афганистане сообщили о нескольких взрывах на избирательных участках в Кабуле.

Как передает Agence France-Presse (AFP), информация о взрывах поступила от местных чиновников. Отмечается, что инциденты произошли в Кабуле, на избирательных участках. Подробностей о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях на данный момент не приводится. Информация уточняется.

Ранее в октябре в Афганистане прогремел взрыв, который унес десятки жизней людей. Число жертв трагедии в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана достигало 22 человек, пострадали 36 человек.