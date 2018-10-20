Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Власти Саудовской Аравии пообещали наказать всех виновных в гибели журналиста Хашкаджи

38
0 Оставить комментарий

Власти Саудовской Аравии пообещали наказать всех виновных в гибели журналиста Хашкаджи

Эр-Рияд, 20 октября. Власти Саудовской Аравии пообещали наказать всех причастных к смерти журналиста Джамаля Хашкаджи во время его визита в генеральное консульство в Стамбуле, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства королевства.

«Королевство принимает все необходимые меры, чтобы раскрыть обстоятельства дела Джамаля Хашкаджи <…> подтверждает, что все, кто вовлечен, предстанут перед законом»,  — сказано в сообщении.

Также в МИД королевства высоко оценили сотрудничество и помощь Турции в расследовании пропажи журналиста.

Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Маджеб объявил о задержании 18 человек по подозрению в причастности к пропаже американского журналиста Хашкаджи.

Напомним, журналист американского Washington Post Джамаль Хашкаджи сбежал из Саудовской Аравии в США после преследования из-за критики королевской власти. Журналист пропал 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии. Правоохранительные органы Турции заявили, что момент убийства мог попасть на запись Apple Watch журналиста.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое