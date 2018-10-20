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Шойгу предложил помощь России в укреплении боевого потенциала «СМОА плюс»

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Шойгу предложил помощь России в укреплении боевого потенциала «СМОА плюс»

Сингапур, 20 октября. Россия готова помочь в укреплении боевого потенциала «СМОА плюс», заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время выступления на пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу («СМОА плюс»).

Глава Минобороны РФ отметил, что количество угроз растет. Он обратил внимание, что оказать противодействие им можно лишь при условии сотрудничества стран.

«Россия готова оказывать помощь в укреплении потенциала «СМОА плюс» для успешного противодействия этим угрозам», — предложил Шойгу.

Шойгу предложил помощь России в укреплении боевого потенциала «СМОА плюс»

Министр обороны России также выразил благодарность странам-участницам за значительный вклад в разработку общих заявлений по антитеррору и мерам укрепления доверия в регионе. Он добавил, что Россия поддерживает усилия АСЕАН по созданию региональной системы безопасности, которая основывается на «принципах равноправия, прозрачности и приверженности диалогу».

Автор: Катерина Иванова
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