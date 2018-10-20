Мы обнялись: Кадыров провел дружескую беседу с жителями Ингушетии

Грозный, 20 октября. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил ингушское поселение Сурхахи и провел беседу с его старейшиной и жителями. Об этом Кадыров рассказал в своем telegram-канале.

Он отметил, что помирился со старейшиной Мухажиром Нальгиевым, который ранее «допустил неуважительные высказывания» в адрес Кадырова. Глава Чеченской республики также извинился перед Нальгиевым.

«Мухажир (…) просит меня простить и принять извинения. А также вернуться домой, освободив сердце от неприятного груза от случившегося. Я (…) тоже попросил прощения, если в его душе есть на меня обида. Мы обнялись и расстались, подводя черту под разговорами на данную тему», — написал Рамзан Кадыров.

Он также отметил, что посетил мечеть в Сурхахи, где собрались местные жители. Рамзан Кадыров примирился с жителями Ингушетии и рассказал, что беседа носила теплый и дружественный характер.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что решение об установлении границы между Чечней и Ингушетией имеет большое значение. Разграничительная линия между регионами должна быть установлена в соответствии с российским законодательством. Рамзан Кадыров также отметил, что ни у чеченцев, ни у ингушей в результате установления границы не была отобрана земля. Глава Чечни также считает, что те, кто пытается спровоцировать раздор между двумя народами, «зря стараются». Рамзан Кадыров уверен, что у провокаторов ничего не получится.

Напомним, 26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали законы об установлении административных границ между регионами. Линии разграничения не были определены со времен распада Ингушской АССР. 4 октября соглашение было ратифицировано. В связи с этим некоторые жители Ингушетии вышли на протестные митинги в Магасе. Отметим, что в комментарии Федеральному агентству новостей эксперты выступили против вдохновителей протестов в Ингушетии. По словам политологов, провокаторы дезинформируют общество, преследуя свои узкополитические интересы. Это подтверждает тот факт, что митингующие отказались сесть за стол переговоров с официальными ингушскими властями.

Главы обеих республик подчеркивали, что установление границы должно снизить напряженность и укрепить дружбу между жителями Ингушетии и Чечни.