Названа причина смерти сооснователя Microsoft Пола Аллена

Москва, 20 октября. Причиной смерти соучредителя компании Microsoft Пола Аллена мог стать септический шок, вызванные неходжкинской лимфомой, об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на медицинское заключение в свидетельстве о смерти Аллена.

Смерть соучредителя Microsoft наступила из-за осложнений в виде иммуносупрессии и септического шока от неходжкинской лимфомы, которой страдал Аллен, пишет издание.

Ранее стало известно, что предприниматель скончался в Сиэтле на 66-м году жизни в ночь на 16 октября. Пол Аллен совместно с Биллом Гейтсом основали компанию Microsoft в 1975 году. Microsoft специализируется на создании программного обеспечения.

Заболевание Аллена диагностировали в 1982 году. Из-за диагноза предприниматель вынужден был покинуть Microsoft, сохранив за собой место в совете директоров. Аллен активно занимался благотворительностью и выделил 2 млрд долларов на исследования человеческого мозга.

По данным журнала Forbes, Аллен занимал 44-е место в списке богатейших людей планета. Его состояние оценивается в 20,5 млрд долларов.