Стали известны детали законопроекта о запрете на приобретение оружия до 21 года

Москва, 20 октября. Минимальный разрешенный возраст для приобретения оружия должен составлять 21 год. Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение экспертного совета «Единой России».

Автором законодательной инициативы является член комитета Государственной думы по образованию и науке Николай Земцов. По его словам, действующее законодательство не учитывает опасность, которую может спровоцировать огнестрельное оружие в руках человека с нестабильной психикой. Повысить возрастной ценз для получения оружия предложили после трагедии в керченском политехническом колледже.

Как пишет RT, исключением, согласно законопроекту, станут военнослужащие и те, кто работает в государственных военизированных организациях. Кроме того законопроект предусматривает разрешение на выдачу оружия в возрасте от 18 лет лицам, имеющим специальные звания или классные чины юстиции.

Земцов отметил, что речь идет о гражданском огнестрельном, газовом, спортивном, охотничьем, сигнальном, холодном клинковом и огнестрельном гладкоствольном оружии. По словам депутата, человек должен достичь возраста «личной зрелости» прежде, чем покупать оружие.

«Взросление человека не связано с его физическим возрастом. 18 лет — это все равно ребенок. Даже несмотря на физическую силу, внутреннее взросление и ответственность приходят чуть погодя. 21 год — минимальный порог», — сказал Николай Земцов.

Он также отметил, что необходимо проводить более серьезную воспитательную работу с подростками и молодежью, чтобы предотвратить случаи, подобные керченской трагедии.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба. По предварительной версии, нападавшим был студент колледжа, Владислав Росляков. Жертвами атаки стал 21 человек, около 50 — ранены и находятся в состоянии разной степени тяжести. Сообщалось, что рядом с телом Рослякова сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще одно взрывное устройство, которое удалось обезвредить, и боеприпасы, которые он мог использовать при нападении.