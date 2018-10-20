Мири за неделю: лидеры Сирии и КНДР собираются в Россию, Америка бомбит «своих». ФАН-ТВ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава КНДР Ким Чен Ын осенью может посетить Россию. О возможном визите Ким Чен Ына в РФ в октябре-ноябре ранее сообщили СМИ. «Северокорейский лидер имеет приглашение посетить Россию с визитом. Сроки и место будут согласованы по дипканалам», — приводит комментарий Пескова РИА Новости. Наиболее вероятным местом проведения переговоров лидера КНДР и представителей властей РФ называют Москву, не исключен, впрочем, и вариант организации встречи во Владивостоке.

Президент Сирии Башар Асад намерен посетить Ялтинский международный экономический форум в апреле 2019 года. Об этом заявил член крымской делегации и сопредседатель оргкомитета мероприятия Андрей Назаров. Сирийский президент отметил, что намерен принять участие в работе форума, если ему не помешают обстоятельства. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов передал Башару Асаду приглашение на Ялтинский международный экономический форум. Напомню, сейчас крымская делегация находится в Дамаске с двухдневным визитом. Крымчане должны провести переговоры с сирийской стороной об экономическом и научно-техническом сотрудничестве. Отметим, что Сергей Аксенов заявлял о возможном открытии авиасообщения между Крымом и Сирией. Он также рассказал о планах создания крымско-сирийской судоходной компании.

Два истребителя F-15 американской авиации по ошибке нанесла авиаудар по курдским силам, которые вели наступление на боевиков запрещенного в нашей стране «Исламского государства»1 в районе населенного пункта Хаджин провинции Дейр-эз-Зор. Удар по союзным США курдским силам стал следствием непрофессионализма американских летчиков. В результате «просчета» погибли шестеро курдских бойцов, еще около 15 получили серьезные ранения. Из-за отсутствия координации между командованием сил США и курдскими подразделениями наступление курдов было сорвано. Более того, действия американских летчиков привели к массовому дезертирству курдов с занимаемых ими позиций. Район перешел под контроль боевиков ИГИЛ1.

Вокзал в Кельне в понедельник был полностью оцеплен из-за захвата заложницы в аптеке. Преступник вышел на связь с правоохранительными органами. Захвативший заложника на вокзале в Кельне человек был обезврежен, сообщили в правоохранительных органах Германии. Переговоры не привели к успеху, и силовики приняли решение штурмовать помещение. Как сообщили источники в полиции, мужчина был задержан. Заложница получила легкие ранения и уже доставлена в больницу. По некоторым данным, во время штурма аптеки были слышны два выстрела. Отмечалось, что речь идет о бандите. Выдвигавшаяся ранее в Сети версия теракта была опровергнута.

Президент США Дональд Трамп рассказал, кто является самым «враждебно» настроенным по отношению к Вашингтону союзником. Размышлениями на тему нынешний хозяин Белого дома поделился во время большого интервью для CBS, которое было показано на американском телеканале в воскресенье вечером. «Никто не ведет себя по отношению к нам настолько плохо, насколько это делает Европейский союз. ЕС был создан для того, чтобы воспользоваться нами в сфере торговли, именно это они и сделали», — заявил Дональд Трамп.

Британский журналист Грэм Филлипс записал на видео, как восстанавливает историческую справедливость, удаляя с надгробного памятника Степану Бандере в Мюнхене украинский желто-синий и красно-черный националистический флаги. Филлипс объяснил, что в Германии преклонение перед символами нацизма запрещено, после чего установил у могилы табличку — «Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера». В комментариях поступок Филлипса в основном одобрили. Россияне поблагодарили журналиста за принципиальную позицию. Напомним, Степан Бандера являлся вдохновителем и лидером националистического движения на Украине. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с войсками фашистской Германии. Отметим, могила Бандеры в Мюнхене регулярно подвергается нападению вандалов.

Вывод тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе проходит без проблем. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, турецкий министр сказал: «Нет проблем по выводу (тяжелого вооружения) из Идлиба». Отмечу, что 17 сентября главы Минобороны РФ и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации после состоявшихся переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Позднее был подписан соответствующий документ. Как отмечал российский лидер, до 15 октября должна быть создана демилитаризованная зона вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 км с выводом оттуда радикально настроенных боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.