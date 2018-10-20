Спасибо за бесплатную горячую воду: отопительный сезон в Киеве стартовал с катастрофы

С 15 октября украинская столица переживает настоящую катастрофу — начало отопительного сезона. Коммунальные монополисты и городская мэрия наконец-то «разрулили» взаимные долги за газ, и в трубы, все лето стоявшие сухими, вновь хлынула горячая вода. И тут же во многих районах Киева из-под земли забили фонтаны и образовались жуткие размывы. Общее число аварий по городу превысило три сотни, правда, большую часть из них коммунальщики уже успели ликвидировать. По прогнозам экспертов, число аварий в Киеве будет только расти.

Как шутят киевляне, «у нас сейчас нет горячей воды, потому что ее не было все лето». Доля правды в их словах есть — практически по всему Киеву горячей воды в квартирах не видели с мая. Возможно, вы удивитесь: «А как они там вообще живут?» Да вроде нормально себе живут: все, кто мог, давно поставили себе в квартиры бойлеры (в этом плане киевский мэр Виталий Кличко сильно опоздал с советом).

Те же, кто не смог позволить себе установку бойлера, все лето и начало осени либо ходили мыться к знакомым, либо в баню, либо купались в Днепре. Правда, судя по навязчивому запаху в летнем транспорте, часть киевлян делала это трагически редко. Кстати, совсем недавно горожане получили новый повод для шуток — к тысячам жильцов по всему городу пришли платежки ЖКХ за август… с внушительными счетами за горячую воду.

Судя по настроениям в соцсетях, оплачивать эту статью никто всерьез не собирается, но и особой злости в адрес коммунальщиков у горожан нет. С одной стороны, это парадокс — бытовые тяготы, с которыми сегодня сталкивается рядовой киевлянин, вызвали бы ярость у любого москвича или, скажем, воронежца.

Например, здесь давно привыкли к тому, что пару раз в неделю несколько микрорайонов города остаются без воды — нет, не без горячей, а вообще без любой. То есть когда «ни помыться, ни в туалет сходить». Нормальный горожанин воспринял бы это как трагедию. Но когда трагедия повторяется регулярно, она перестает так восприниматься и превращается в рутину. Либо в фарс. Так и произошло в Киеве.

А начиная с 16 октября — старта отопительного сезона — в городе случилось более 300 прорывов горячей воды. В основном горячие фонтаны били из-под асфальта в спальных и самых старых районах — на Оболони, Осокорках, Теремках, Подоле и т. д. А на вечно неблагополучной Борщаговке кипяток из лопнувшей магистральной трубы промыл в одном из дворов целый карьер.

«Причиной столь большого количества повреждений труб является долгое отсутствие горячей воды, которое вызвало коррозию», — лаконично прокомментировали волну аварий киевские власти.

Горожане в соцсетях реагировали на это с сарказмом, но без паники.

«На Теремках прорвало трубу, несколько дворов залило кипятком. Зато коммунальщики все лето вели профилактические работы и тесты систем. Все молодцы, нам все нравится! Обожаю эту страну!» — пишут в Интернете местные жители.

По поводу «карьера» во дворе местные также отреагировали с иронией.

«На Борщаговке дали горячую воду. Глубинные грязевые ванны с асфальтовым скрабом можно принимать на глубине 1,5-2 метра, — дают они саркастическую характеристику новоявленному «курорту». — Не оставляйте на берегу свои вещи! Борщаговцы и борщажанки их сразу же утащат. Отдельное спасибо всем причастным к бесплатному горячему водоснабжению. Мы ценим!»

Видя катастрофическое положение с инфраструктурой, мэр Киева, которого горожане ласково называют «наш боксер», высказался о ситуации — в очередной раз афористично.

«В Киеве есть проблема изношенности труб, которые не менялись десятками лет. Мы видим, в каком состоянии дороги, но мы не видим, в каком состоянии коммуникации под землей», — заметил Кличко.

С такими афоризмами он регулярно выступает не только по ТВ и радио, но и в бесплатной газете администрации Киева, которая называется…ну конечно же, «Кличко — мэр!».

«Тепловое хозяйство Киева настолько запущено, что только первоочередные ремонты обойдутся в 4 млрд гривен, — тревожно предупреждал тот же Кличко нынешней весной. — Сразу после завершения отопительного сезона мы начнем подготовку к следующему. Главное — замена самых аварийных участков сети, которые могут стать причиной сбоев в теплоснабжении».

Это заявление было сделано в мае. Судя по всему, в плане замены труб до середины октября ничего особенно не сдвинулось.

Зато теперь, когда гнилые трубы начали рваться по всему городу, ремонтники и коммунальщики демонстрируют поистине чудеса смекалки и скорости. Например, в районе метро «Кловская», где прорыв кипятка случился 17 октября, сегодня уже не только успели заменить трубы, но и заканчивали ровнять гравий над бывшей канавой.

Одна из самых сильных аварий произошла 17 октября возле метро «Политехнический институт». Там вода тоже вымыла небольшой карьер, который оперативно огородили зеленым забором. Судя по первым фото, такую аварию вообще-то надо ликвидировать неделю. Однако, когда корреспондент Федерального агентства новостей прибыл к месту размыва в пятницу, там уже завершали откачивать воду.

«А яму-то мы еще вчера закопали», — сообщил пожилой рабочий. «Когда ж успели-то?! Тут же настоящий бассейн был!» — удивился корреспондент. «Дык, эт самое, вона они как эту трубу — хрясь, и готово!» — поделился воспоминаниями рабочий.

Впрочем, крупные размывы в Киеве можно пересчитать по пальцам одной руки. А вот мелким — несть числа. Провалы асфальта или брусчатки, ямы и промоины, возникшие из-за прорывов горячей воды, можно встретить по всему городу, включая исторический центр. Здесь на многих ключевых улицах можно встретить предупреждающие знаки и ограждения, изолирующие места аварий. А на Владимирской улице, в двух шагах от собора Святой Софии, лежит целая гора новых труб, готовых к укладке. Впрочем, они лежат так уже пару недель, и не факт, что их вообще уложат до зимы. В этом-то и состоит киевская специфика.

По состоянию на вечер пятницы городские коммунальщики отчитались: по городу обнаружено 308 прорывов на теплосетях, из них 212 ликвидировано. По информации горсовета Киева, работа по ликвидации еще сотни повреждений ведется до сих пор и аварийные бригады работают круглосуточно (всего в Киеве их 34).

При этом все прекрасно понимают, что «точечными ремонтами» проблему не решить. За весь прошлый осенне-зимний сезон киевские коммунальщики ликвидировали 6 тысяч (!) прорывов теплосетей. Но общее состояние инфраструктуры от этого не улучшилось — по данным горадминистрации Киева, 90% подземных коммуникаций города изношены в труху и требуют срочной замены.

Однако необходимых средств на замену сетей у города нет. Как, впрочем, и времени на это — зима уже почти на носу. Поэтому в ближайшие полгода по всему Киеву продолжат бить горячие фонтаны, местные коммунальщики будут отчаянно латать дыры. А сами киевляне — регулярно сидеть без воды и писать в соцсетях посты, пронизанные злой иронией.