Сирия: министр Малайзии заявил о поддержке России в борьбе с терроризмом в САР

Сингапур, 20 октября. Малайзия поддерживает Россию в борьбе с терроризмом в Сирии, об этом заявил глава Минобороны страны Мохамад Сабу во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Сингапуре.

«Мы поддерживаем усилия России по борьбе с терроризмом в Сирии, ту работу, которую ведет ваша страна по восстановлению Сирийской Арабской Республики», — сообщил Сабу.

Кроме того, министр обороны Японии Такэси Ивая в ходе переговоров с российским министром обороны выразил надежду, что следующая встреча представителей России и Японии пройдет в формате «два плюс два». Ивая заявил, что теплые отношения России и Японии, которые сложились во время работы предыдущего главы оборонного ведомства страны восходящего Солнца, сохранятся и в дальнейшем.

Шойгу в ходе встречи с главой Минобороны Республики Корея Чон Ген Ду обсудил вопросы безопасности в Юго-Восточном регионе и на Корейском полуострове.

Ранее Шойгу во время выступления на совещании министров обороны стран-членов АСЕАН призвал принять участие в восстановлении Сирии после войны. По словам российского министра обороны, САР испытывает дефицит в продуктах, лекарствах, материалах для строительства и технике.