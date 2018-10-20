Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Казаки прилюдно отшлепали Сигала в Краснодаре

59
0 Оставить комментарий

Казаки прилюдно отшлепали Сигала в Краснодаре

Краснодар, 20 октября. Казаки прилюдно отшлепали американского актера Стивена Сигала плеткой в Краснодаре. Обряд является частью инициации в казачество. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео посвящения Сигала в казаки.

На героя боевиков надели войлочную бурку, затем Сигала поставили на колени и символично побили плетью. После этого, как сообщает корреспондент ФАН, Стивену Сигалу вручили лопату.

«Каждый казак должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына», — сказали казаки.

В ответ Сигал отметил, что сделал все, но не на кубанской земле. Казаки предложили посадить ему дерево, что актер и сделал.

Ранее сообщалось, что Сигал принял участие в Первом международном будо-фестивале в качестве старшего инструктора (шихана) стиля айкидо айкикай. Актер получил российское гражданство два года назад. В августе 2018 года он был назначен на пост специального представителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений.

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое