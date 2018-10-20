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Китайские врачи извлекли 11 червей из глаза младенца

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Китайские врачи извлекли 11 червей из глаза младенца

Пекин, 20 октября. Китайские врачи города Сиань в провинции Шэньси удалили из глаза пятимесячного младенца 11 живых паразитов. Ребенок мог заразиться глазной инфекцией от животных, об этом сообщает издание Daily Mail.

Мать ребенка заметила, что младенец испытывает дискомфорт и принесла его в городскую больницу. Врачи во время обследования обнаружили многочисленные нематоды на глазном яблоке и под нижним веком. Врачи провели успешную операцию и извлекли паразитов.

Инфекция была вызвана многочисленными круглыми червями вида Thelazia callipaeda. Заражению инфекцией подвержены люди, кошки и собаки. Мать мальчика сообщила, что малыш мог заразиться паразитами от соседских животных.

В Китае инфекцию обнаружили впервые за 100 лет. К началу 21 века известны 250 случаев заболевания этой болезнью.

Автор: Софья Куликова
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