Траур в Крыму, «Валдай» и расследование на «Байконуре»: дайджест главных новостей России. ФАН-ТВ

В политехническом колледже крымского города Керчь произошла страшная трагедия. Один из студентов расстрелял людей из ружья и, кроме того, привел в действие самодельное взрывное устройство. 17 человек погибли от огнестрельных ранений, около 50 были госпитализированы с различными ранениями, один из пострадавших скончался уже в больнице. Позже число жертв возросло до 21 человека. Сам стрелок — 18-летний Владислав Росялков — тоже был найден мертвым на втором этаже учебного заведения, юноша покончил с собой после содеянного. Следственный комитет изначально возбудил уголовное дело по статье «Теракт», позднее статью переквалифицировали на «Убийство двух и более лиц». Произошедшее, конечно, не оставило россиян равнодушными. К мемориалу города-героя Керчи в Москве люди принесли цветы и зажгли свечи. Большинство пришедших — такие же студенты, молодые люди, какими были жертвы трагедии. В Крыму объявлен трехдневный траур по погибшим в Керчи. На данный момент родственники опознали всех погибших при взрыве и стрельбе, имена всех жертв трагедии известны. Кроме того, 158 человек из числа пропавших без вести найдены живыми, в списке остаются 10 учащихся колледжа. Более 30 человек по-прежнему остаются в больницах, некоторые в крайне тяжелом состоянии.

Монумент в память о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове открыли в городе Черемхово Иркутской области. Об этом рассказали в пресс-службе местной администрации. Отмечается, что инициатива возвести памятник летчику принадлежит студентам Черемховского горнотехнического колледжа им. М. Щадова. Монумент представляет собой взмывающий в небо самолет. Опорой воздушного судна является российский триколор. В администрации добавили, что идею композиции подсказал мэр Черемхово Вадим Семенов. Он подчеркнул, что молодежь шахтерского городка близко восприняла смерть российского летчика за тысячи километров и это достойно уважения. Напомним, Филипов погиб 3 февраля 2018 года, когда Су-25 подбили боевики в небе над сирийской провинцией Идлиб. Летчик сумел катапультироваться, но попал в окружение. Чтобы не попасть в руки боевиков, он подорвал себя гранатой.

В Сочи прошла очередная сессия международного дискуссионного клуба «Валдай». В заседаниях приняли участие крупнейшие экономисты, политики и ученые мира. Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. За годы существования клуба в его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 71 страны мира. В этом году Владимир Путин провел на полях мероприятия встречу с президентом Египта и поучаствовал в юбилейном заседании клуба. Подробнее о том, что лучшие умы обсуждали в Сочи, — расскажем завтра в нашем спецрепортаже.

Синод Русской православной церкви принял решение разорвать общение с Константинопольским патриархатом. Об этом сообщил руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион. Напомним, ранее синод РПЦ пообещал жестко ответить на решения Константинопольского патриархата, связанные с предоставлением автокефалии украинской раскольнической церкви. Белорусская православная церковь как часть Русской православной церкви присоединилась к решению Священного Синода.

Российские власти могут дедолларизировать экономику через национальную систему по передаче финансовых субсидий. На это уйдет около 5-7 лет. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, в России нужно создать условия, в которых юридическим лицам удобно будет пользоваться такой системой. При этом эксперт подчеркнул, что она прежде всего будет рассчитана на крупные организации, а также на нерезидентов России. Аксаков подчеркнул, что сейчас ею могут пользоваться кредитные организации. В настоящий момент специалисты разрабатывают законопроект, который позволит обращаться к этой системе юридическим лицам.

Кандидат от Партии роста Александр Мяхар решил снять свою кандидатуру с выборов губернатора Хакасии. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. Кроме того, он отзовет иск ко второму кандидату Валентину Коновалову от КПРФ. По данным СМИ, второй тур выборов главы региона из-за снятия кандидатуры Мяхаром должен быть назначен на 11 ноября — не позднее чем через две недели. Поскольку проводить выборы в праздничные дни нельзя, проголосовать жители Хакасии смогут во второе воскресенье ноября по одной кандидатуре Коновалова. Для победы кандидат от КПРФ должен получить более 50% голосов пришедших на голосование избирателей. Также на этой неделе стала известна дата повторных губернаторских выборов в Приморском крае. В заксобрании региона одобрили время их проведения — они должны состояться 16 декабря текущего года.

Как сообщили в пресс-службе Главного управлении МВД России, следователи московской полиции предъявили обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство» братьям Кокориным, Павлу Мамаеву, а также четвертому соучастнику преступления. Кроме того, в Главное следственное управление МВД России были переданы материалы еще одного дела по статье «Побои», которое было возбуждено по факту нанесения побоев одному из пострадавших посетителей кафе в Москве.

Специалисты Роскосмоса и следователи, занимающиеся установлением обстоятельств аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», нашли вероятных виновников ЧП. Об этом сообщил источник на космодроме «Байконур». Авария, по всей видимости, могла произойти из-за повреждения одного из датчиков ракеты. Ранее следователи изъяли бортовые журналы, в которых указаны имена всех специалистов, которые занимались сборкой ракеты. На «Байконуре», напомним, действует система тройного контроля всех операций, поэтому вина может быть возложена не только на сотрудника, сделавшего что-то не так, но и на его руководителя и контролеров.