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Куропатки помешали самолету вылететь из Омска

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Куропатки помешали самолету вылететь из Омска

Омск, 20 октября. Вылет лайнера Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» из Омска в Москву пришлось отложить из-за куропаток, попавших в двигатель самолета во время руления. Об этом сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

«Рейс 388 Airbus А320 авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщением Омск-Домодедово, в 6.57 местного времени на взлете при рулении в двигатель попали две куропатки», — рассказала Горбунова в комментарии РИА Новости.

Представитель прокуратуры уточнила, что самолет не отрывался от земли. На борту лайнера находились 157 пассажиров и семь членов экипажа. В инциденте никто не пострадал. Пассажиры вылетят в Москву резервным бортом, который прибудет в Омск из Екатеринбурга в 13.40.

Также Горбунова добавила, что с пассажирами работает представитель авиакомпании. Прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров.

Напомним, ранее ученые пермского университета провели исследования и выявили птиц, которые создают наибольшую опасность для взлетающих самолетов.

Автор: Софья Куликова
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