Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Появилось видео, как девушка в Гродно не уступила дорогу кортежу Лукашенко

173
0 Оставить комментарий

Появилось видео, как девушка в Гродно не уступила дорогу кортежу Лукашенко

Минск, 20 октября. В Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлена девушка, преградившая дорогу кортежу президента Белоруссии Александра Лукашенко. Инцидент произошел в белорусском городе Гродно.

На кадрах видео запечатлено, что пешеход начал движение через проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Однако в это же время по дороге передвигался президентский кортеж. Сотрудники полиции, сопровождавшие автомобиль Лукашенко, потребовали от пешехода покинуть проезжую часть. Однако девушка не испугалась и не прекратила движение. В результате она преградила дорогу кортежу. 

Ранее сообщалось, что, по словам автовладельца, на видеорегистратор которого снят инцидент, девушка была в наушниках и не слышала предупреждения полицейских.

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое