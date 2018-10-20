Появилось видео, как девушка в Гродно не уступила дорогу кортежу Лукашенко

Минск, 20 октября. В Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлена девушка, преградившая дорогу кортежу президента Белоруссии Александра Лукашенко. Инцидент произошел в белорусском городе Гродно.

На кадрах видео запечатлено, что пешеход начал движение через проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Однако в это же время по дороге передвигался президентский кортеж. Сотрудники полиции, сопровождавшие автомобиль Лукашенко, потребовали от пешехода покинуть проезжую часть. Однако девушка не испугалась и не прекратила движение. В результате она преградила дорогу кортежу.

Ранее сообщалось, что, по словам автовладельца, на видеорегистратор которого снят инцидент, девушка была в наушниках и не слышала предупреждения полицейских.