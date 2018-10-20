«Письма счастья» от ГИБДД будут хранить на почте всего неделю

Москва, 20 октября. Срок хранения штрафных писем от ГИБДД в отделениях «Почты России» сократят с 30 дней до одной недели. Соответствующий законопроект подготовило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пишет «Ъ».

Теперь, если водитель не заберет «письмо счастья» в течение недели с почты, оно вернется в ГИБДД, штраф вступит в силу и его будет нужно уплатить. Новый законопроект уже прошел общественное обсуждение на сайте regulation.gov.ru. Отмечается, что поправки уже были учтены в новой редакции закона «О почтовой связи», которая вступила в силу 3 сентября. Чтобы приказ вступил в силу в полном объеме, необходимо внести изменения в ведомственные правила.

По данным СМИ, инициаторами поправок были депутаты Самарской думы. Парламентарии обнаружили, что некоторые административные комиссии не успевают рассматривать некоторые дела. Это, по мнению депутатов, вызвано тем, что письмо со штрафом может ждать автовладельца на почте месяц, а вот на рассмотрение, согласно КоАП, есть всего 15 дней. Теперь такое почтовое отправление будут хранить столько же, сколько и судебное извещение.