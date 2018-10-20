В Киеве собираются обсудить с Меркель новые санкции в отношении России

Киев, 20 октября. Во время визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель на Украину, который должен состояться в ближайшее время, Киев планирует обсудить новые антироссийские санкции. Об этом заявил министр по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Состоится вскоре визит Ангелы Меркель во время которого будет обсуждение следующих санкций в отношении Российской Федерации», — сказал Тука в комментарии УНН.

Ранее на Украине подсчитали количество убытков, которые страна понесет в связи с запуском газопровода «Северный поток — 2». По словам экономического эксперта Виталия Кузьмина, речь идет о трех миллиардах долларов. Россия неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом, а не политическим. Россия также заверила, что сохранит транзит своего газа через украинскую территорию. Германия, в свою очередь, пообещала Киеву оплачивать поступающие объемы. Однако на Украине убеждены, что эти заявления являются «уловкой» канцлера Ангелы Меркель.