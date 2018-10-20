Несмотря на санкции: Индонезия отказалась отменить сделку по приобретению российских Су-35

Джакарта, 20 октября. Индонезия не отменит сделку с Россией по приобретению истребителей Су-35, несмотря на санкции. Об этом заявил глава Минобороны Сингапура Риамизард Риачуду в кулуарах совещания руководителей оборонных ведомств государств-членов АСЕАН.

Он отметил, что Джакарта «никогда не отменит» сделку, несмотря на американские санкции в отношении РФ, и стороны продолжат реализацию контракта. По словам Риамизарда Риачуду, Индонезия заинтересована в поставках российских Су-35 и рассчитывает на их скорейшее поступление.

«Никогда не отменим. Мы продолжаем реализацию контракта», — сказал Риачуду в комментарии ТАСС.

По его словам, стороны уже приступили к выполнению договоренностей. При этом глава оборонного ведомства Индонезии отметил, что ему необходимо завершить последние координационные вопросы по контракту и окончательно согласовать все детали с Минфином и министерством торговли страны.

Отметим, в начале 2018 года стало известно о контракте между Москвой и Джакартой на поставку 11 российских истребителей Су-35. Ранее СМИ сообщали, что выполнение условий контракта может быть отложено в связи с ужесточением антироссийских санкций и давлением Вашингтона на руководство Индонезии.