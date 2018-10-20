Найдено тело четвертого погибшего во взрыве в Гатчине | 20 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Количество погибших во взрыве в Гатчине увеличилось до четырех Представитель администрации Ленинградской области сообщил, что под завалами здания, обрушившегося в результате взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине, обнаружено тело четвертого погибшего. Взрыв прогремел из-за нарушения правил безопасности. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, Следком уже задержал главного инженера завода, которого подозревают в том, что на предприятие были допущены неустановленные лица, которые не имели разрешения для работ на предприятии данного типа.

Опубликованы кадры с места массовой гибели людей после удара ВВС США по мечети в Сирии Опубликованы кадры с места массовой гибели людей после удара по мечети ВВС США в долине Евфрата провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики. Трагедия унесла жизни более 30 человек, находившихся в здании. Среди погибших есть и дети. Мечеть практически полностью разрушена ударом сил международной коалиции во главе с США. На кадрах видны погибшие и тяжело раненые люди, а также окровавленные фрагменты одежды. На видео видно, как спасатели и добровольцы оказывают выжившим первую помощь. В штабе коалиции во главе с США удар по мирным жителям никак не прокомментировали.

По делу об убийстве журналиста Хашкаджи задержаны 18 человек Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Маджеб заявил, что все причастные к убийству журналиста ХашкАджи предстанут перед судом. По его словам, задержано 18 человек. Напомним, 2 октября на территории Турции без вести пропал журналист американского Washington Post Джамаль Хашкаджи, который некогда бежал из Саудовской Аравии из-за преследований после критики властей королевства. Журналиста видели в последний раз входящим в посольство Саудовской Аравии. Позднее турецкая полиция сообщила, что в здании посольства найдены улики, указывающие на его убийство.