Девушка не уступила дорогу кортежу Лукашенко в Гродно

Минск, 20 октября. В белорусском городе Гродно пешеход, переходивший дорогу, преградил путь кортежу президента страны Александра Лукашенко. Видеозапись появилась в Сети.

На кадрах видно, как девушка начинает переходить дорогу на зеленый свет светофора. В это время по проезжей части в ее сторону направляется автомобиль полиции, который предупреждающе сигналит. Сотрудники правоохранительных органов дали пешеходу указание покинуть проезжую часть, однако девушка продолжила движение. Тем самым она преградила путь кортежу и не уступила дорогу сопровождению белорусского президента Александра Лукашенко, пишет издание NewGrodno.

Инцидент запечатлен на камере видеорегистратора. Водитель автомобиля, на регистраторе которого оказалась видеозапись, отметил, что пешеход был в наушниках и, возможно, не слышал приближения кортежа и предупреждения полиции.