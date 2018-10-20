Шойгу призвал страны АСЕАН помочь Сирии с восстановлением

Сингапур, 20 октября. Глава министерства обороны России Сергей Шойгу обратился к странам-членам АСЕАН с призывом принять участие в восстановлении Сирии после войны.

Выступая на совещании министров обороны стран-членов АСЕАН, глава российского оборонного ведомства отметил, что в настоящее время Сирийская Арабская республика испытывает острую необходимость в помощи от других государств.

Шойгу рассказал, что жители Сирии испытывают дефицит в продуктах, лекарствах, материалах для строительства и технике. Кроме того, в настоящее время стоит вопрос о разминировании.

Глава Минобороны России отметил, что помощь Сирии поспособствует стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

«Сообща мы сможем не только создать благоприятные условия для возвращения беженцев домой и нормализации обстановки в Сирии, но и не допустить возрождения ИГИЛ1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) на Ближнем Востоке, а значит, воспрепятствовать его распространению в АТР», — заявил в рамках выступления Шойгу.

1 Организация запрещена на территории РФ.